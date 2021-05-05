РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. В городском округе Мытищи молодежный театр «Окно» представит спектакль по пьесе Вадима Королева «Я вернусь, мама», сообщается в Instagram-аккаунте театра.

Показ спектакля пройдет 18 мая в 19:00 на базе молодежного центра «Импульс» по адресу: улица Силикатная, дом 12. Вход свободный. Мероприятие подходит для подростков от 14 лет.

Художественный руководитель - Вадим Королев, ассистент режиссера - Галина Миюсова, композитор - Сергей Кристинин, хореограф - Валерия Тарелкина.