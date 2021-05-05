РИАМО - 5 мая. Телеведущую и певицу Ольгу Бузову прооперировали вечером в среду в одной из московских клиник, операция прошла под общим наркозом. Об этом сообщает «СтарХит».

Родственники телеведущей отказались комментировать состояние ее здоровья.

При этом Бузова не появлялась в социальных сетях больше 19 часов, что нехарактерно для нее.

Ольге Бузовой 35 лет. Она получила популярность как участница реалити-шоу «Дом-2», а после этого стала его ведущей. Бузова также реализовала себя как певица. Ее Instagram – один из самых популярных в российском сегменте.