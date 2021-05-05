РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. Депутат совета депутатов Щелкова Павел Жуков вместе с волонтерами посетил ветеранов Великой Отечественной войны Надежду Козлову, Константина Корозу, Антонину Андрееву, всего в Щелкове до 9 мая поздравят 70 ветеранов, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Ветеранам вручили памятные сервизы из фарфора, а также продуктовые наборы.

«Мы никогда не устанем говорить спасибо дорогим ветеранам за великий подвиг, который навечно останется символом воли и мужества для всех последующих поколений», — сказал Жуков.

Акция пройдет сразу в нескольких форматах, к ней присоединятся депутаты Московской областной думы, активисты «Молодой Гвардии» и «Волонтеры Победы». Кроме личных поздравлений и визитов будут организованы праздничные концерты, мероприятия во дворах домов, где проживают ветераны, возле мемориальных памятников участникам Великой Отечественной войны, а также онлайн-акции «Окна Победы», «Мой герой», флешмобы с рисунками на асфальте.