РИАМО - 5 мая. Адвокат Светлана Бурцева рассказала, что пенсионерам, которые не могут вовремя заплатить за кредит, нужно обратиться в банк за рефинансированием, сообщает aif.ru.

Эти действия помогут избежать больших просрочек, штрафов и судебных тяжб. Также можно переоформить кредит на более платежеспособных родственников. Но это можно сделать только с их согласия.

«Конечно, ни один из предложенных вариантов не может служить панацеей: и банк может отказать, и родственники не согласятся, и жилье можно потерять... С другой стороны, в этих случаях банк может предложить более приемлемые условия для выплаты кредитного долга, снизит процентную ставку и сумму ежемесячных платежей, что может помочь решить создавшуюся проблему», — сказала Бурцева.

Кроме того, можно оформить процедуру банкротства. Однако процедура обойдется примерно в 100 тыс. рублей.

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