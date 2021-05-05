РИАМО - 5 мая. Адвокат Светлана Бурцева рассказала, что пенсионерам, которые не могут вовремя заплатить за кредит, нужно обратиться в банк за рефинансированием, сообщает aif.ru.
Эти действия помогут избежать больших просрочек, штрафов и судебных тяжб. Также можно переоформить кредит на более платежеспособных родственников. Но это можно сделать только с их согласия.
Кроме того, можно оформить процедуру банкротства. Однако процедура обойдется примерно в 100 тыс. рублей.
Рассрочка пенсионерам: как оформить выплату долга по частям>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии