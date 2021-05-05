РИАМО - 5 мая. В Подмосковье работают свыше 1,5 тыс. акушерок и такое же количество акушеров-гинекологов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В среду отмечается Международный день акушерки - специалиста, который помогаем беременным во время родов.

В среднем в сутки мамами в перинатальных центрах становится порядка 25 женщин, в медицинских учреждениях второго уровня - 10 женщин.

На текущий момент в Подмосковье сформирована сеть учреждений родовспоможения, действуют семь перинатальных центров, а также клинический институт акушерства и гинекологии, в котором оказывается медпомощь самого высокого уровня. Здесь также помогают новорожденным, у которых экстремально низкая масса тела. Кроме того, в регионе функционируют 30 акушерских стационаров, включая 21 родильный дом второго уровня, а также 78 женских консультаций.