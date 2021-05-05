РИАМО - 5 мая. Завершение строительства здания школы хореографии и изобразительных искусств в Ломоносовском районе на юго-западе Москвы ожидается в текущем году, работы выполняет инвестор, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В последнее время часто рассказываю про строительство метро, больниц. Но, кроме этого, мы уделяем много внимания всем сферам жизни, включая культуру. Обновляем театры, создаем культурные центры в районах, реставрируем исторические памятники», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так, в этом году в столице реконструировали здание Детского музыкального театра на улице Макаренко. Кроме того, в городе возвели новую сцену для театра «Уголок дедушки Дурова» с многосветным зрительным залом на 336 мест.

Собянин добавил, что на очереди находятся и другие объекты, среди которых здание школы хореографии и изо, а также старинные оранжерейные пруды в музее-заповеднике «Царицыно».

За десять лет в столице возвели 55 культурных объектов. С начала года в городе реконструировали семь старых кинотеатров. К 2024 году в Москве появятся свыше 20 новых объектов культуры.