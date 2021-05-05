РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В подмосковном Подольске депутаты и общественники вручили ветеранам из клуба «Зеленовские посиделки» пасхальные куличи, сообщил «РИАМО в Подольске» член Общественной палаты Сергей Чернега.

4 мая в Доме культуры имени Карла Маркса состоялась традиционная встреча ветеранов клуба «Зеленовские посиделки» микрорайона Зеленовский в рамках реализации программы губернатора «Активное долголетие». Клуб по интересам функционирует в ДК уже 16-й год. Всем участникам клуба больше 70 лет. После концерта каждый из участников мероприятия получил праздничный пасхальный кулич, помощь в приобретении которых оказали депутат горсовета Максим Круглов и члены Общественной палаты.

Почетными гостями вечера стали ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов, председатель Подольской общественной организации ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Подольска Вячеслав Рубцов, депутат горсовета Максим Круглов, члены Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов, Сергей Чернега, Виктория Колотовкина, директор МУЖРП №12 Игорь Базавлуцкий и многие другие.

Гостей с приближающимся Днем Победы поздравили воспитанники образцового коллектива «Студия эстрадного вокала «Премьера» - подарили гостям множество композиций. К поздравлениям присоединился ансамбль русской песни «Традиция». Душевность исполнения народных песен никого не оставила равнодушным.