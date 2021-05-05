РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. Спортсменки из городского округа Мытищи заняли призовые места на всероссийских соревнованиях по плаванию, сообщается в Instagram-аккаунте управления по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Всероссийские соревнования по плаванию Mad Wave Challenge – 2021 прошли в Казани.

Результаты выступления спортсменов МБУ СШОР по плаванию Мытищ: Гудкова Мария – золото на дистанции 200 м вольным стилем и выполнение норматива КМС, серебро на дистанции 400 м вольным стилем. Агафонов Александр - бронза на дистанции 100 м брассом. Харченко Кирилл – бронза на дистанции 200 м брассом.

Управление по физической культуре и спорту администрации округа поздравляет Гудкову Марию с выполнением норматива кандидата в мастера спорта, Надбережнюю Елизавету, Шестопалову Екатерину с выполнением I спортивного разряда, юных спортсменов и тренеров с отличными результатами и медалями.