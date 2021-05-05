РИАМО - 5 мая. Непродолжительный дневной сон способен уменьшить стресс, снизить уровень гормонов кортизола и норадреналина, а также компенсировать плохой отдых ночью. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Он (дневной сон – ред.) снижает раздражительность, повышает устойчивость к фрустрации, самоконтроль, общительность, снижает импульсивность и риск плохого настроения», - сказал врач Андрей Беловешкин.

Он добавил, что дневной сон улучшает память и способности к обучению, а также увеличивает работоспособность и внимательность.

Сон днем крайне полезен для пожилых людей, так как он позволяет снизить давление, а значит, и риск смерти от инфаркта миокарда.

При этом, по словам специалиста, спать днем постоянно необязательно. Для улучшения самочувствия это можно делать 2-3 раза в неделю.