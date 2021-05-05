РИАМО - 5 мая. Вход в московский Музей Победы 9 мая станет бесплатным, вход на экспозицию «Подвиг Народа» будет доступен по отдельному билету, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В главном здании посетители смогут познакомиться с художественными и тематическими выставками. Временная экспозиция «Триумф Победителей» расскажет гостям об истории празднования 9 Мая, а «Поэзия и проза о войне» – о вкладе литераторов в разгром нацизма.

Выставка «Фронтовые кассиры» поможет гостям музея познакомиться с подвигами народа, а «Снайперы Сталинграда» расскажет о стрелках, которые защищали город на Волге.

Кроме того, москвичи и гости города увидят диорамный комплекс, экспозиции «Подвиг Армии» и «Мир после войны». Открытые площадки предполагают знакомство с коллекцией боевой техники. Можно будет увидеть больше 400 раритетных образцов танков, самолетов, артиллерии, кораблей. Все они стояли на вооружении стран-участниц Второй мировой войны.

Также в музее подготовили обширную праздничную программу. Так, перед центральным входом в музей пройдет акция «Лента Победы на Голубе мира». Повязать георгиевскую ленту на Голубе мира, который расправил крылья над земным шаром, сможет каждый.

Также в музее пройдет театральный фестиваль «Дороги Победы», на котором гостям представят три спектакля о героях ВОВ, памяти и подвиге народа. Постановки готовили актеры театра-студии «Верба», артисты Театра Олега Табакова и студенты его школы, а также участники кинотеатральной мастерской «Алькор».

В рамках фестиваля «Журавли Победы» в зале Полководцев пройдет концерт, который продлится девять часов. Так, перед посетителями выступят лучшие детские творческие коллективы Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы и артисты Москонцерта.

Бесплатный просмотр фильма «Подольские курсанты» будет доступен в кинозале музея, также посетителей приглашают присоединиться к дефиле фестиваля фронтовой формы «Мундир Победы».

На открытых площадках музея пройду праздничный концерт и однодневная выставка раритетов, которые были найдены на полях сражений поисковым объединением «Тризна». Посетители получат возможность померить военную форму, поддержать в руках стрелковое оружие времен войны и сделать с ним фото.