РИАМО - 5 мая. В Мособлдуме прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы. В ходе мероприятия ветеранов поздравили с грядущим праздником, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Встречу провел совет ветеранов аппарата Московской областной думы и администрации губернатора Подмосковья. Мероприятие прошло в здании регионального парламента, его открыл председатель совета Виталий Павличенко. Он поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал мира, добра и здоровья.

Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина от имени председателя думы Игоря Брынцалова и депутатов также поздравила присутствующих с наступающим Днем Победы.

«Такая встреча стала уже доброй традицией. В канун самого гордого праздника нашей страны хочу пожелать вам оставаться такими же энергичными, неравнодушными, дорогими для нас людьми. Здоровья, благополучия, и чтобы ваши дети, внуки, правнуки всегда радовали», - отметила Лазутина.

Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир Костин от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравил ветеранов и отметил, что администрацию губернатора и Мособлдуму 30 назад создали те, кто прошел суровые испытания войны.

«Спасибо, что достойно продолжаете традиции, вносите большой вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи», - добавил Костин.

Всем участникам мероприятия вручили памятные подарки, а ансамбль «Русский тембр» провел праздничный концерт.

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