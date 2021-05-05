РИАМО - 5 мая. В Мособлдуме прошло торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине Победы. В ходе мероприятия ветеранов поздравили с грядущим праздником, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Встречу провел совет ветеранов аппарата Московской областной думы и администрации губернатора Подмосковья. Мероприятие прошло в здании регионального парламента, его открыл председатель совета Виталий Павличенко. Он поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал мира, добра и здоровья.
Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина от имени председателя думы Игоря Брынцалова и депутатов также поздравила присутствующих с наступающим Днем Победы.
Заместитель руководителя Главного управления социальных коммуникаций Московской области Владимир Костин от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравил ветеранов и отметил, что администрацию губернатора и Мособлдуму 30 назад создали те, кто прошел суровые испытания войны.
«Спасибо, что достойно продолжаете традиции, вносите большой вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи», - добавил Костин.
Всем участникам мероприятия вручили памятные подарки, а ансамбль «Русский тембр» провел праздничный концерт.
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