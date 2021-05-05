РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Подольские спортсмены одержали победу на соревнованиях по спортивной ходьбе «Гран-при Московии», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Вороновском поселении Троицкого административного округа Москвы 3 мая прошли соревнования по спортивной ходьбе «Гран-при Московии». Победителями гонки на 10 км среди мужчин и женщин стали подольские спортсмены. Василий Мизинов с результатом 38:10 и Надежда Сергеева - 44:36.

Призовые места разделились следующим образом: серебро завоевал Кирилл Шутов с результатом 40:50, бронзу - Артем Селин с результатом 40:59. В женском заходе серебро у Анастасии Таушкановой, ее результат - 46:45 и бронза у Екатерины Петровой - 47:02.