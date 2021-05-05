РИАМО – 5 мая. Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется», в рамках которой гости могут получить скидку до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика, сообщает пресс-служба «Пятёрочки».

В коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation.

Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта и отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 л и 1 л.

Все аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого переработанного материала. Ткань для пошива сумок создана из 100% переработанного PET. Для изготовления, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок.

Чтобы получить скидку на понравившийся аксессуар, необходимо в период с 4 мая по 23 августа совершать покупки в любой «Пятёрочке» с применением своей «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке будут начисляться электронные наклейки. Собрав определенное количество наклеек, их можно обменять на скидку. Общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки.

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Лицом новой акции стала певица Глюкоза – Наталья Чистякова-Ионова, которая принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и «зеленые» технологии.

В рамках акции также был разработан специальный сайт https://ecology.5ka.ru/. На нем представлена подробная информация об акционных товарах, условиях участия и сроках проведения, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла.

«Забота о сообществе и экологии – один из ключевых принципов CVP «Пятёрочки» и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group. Мы уже делаем многое, чтобы помочь экологии, создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов», - отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Он добавил, что новая акция – наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам – стильным, качественным, долговечным.