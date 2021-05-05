РИАМО - 5 мая. Гречка в России начнет дорожать, если граждане начнут паниковать и скупать эту крупу. В этом случае не помогут никакие меры, сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

4 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете экспорта гречихи с 5 июня по 31 августа 2021 года. Ранее в России зафиксировали рост цен на гречневую крупу на 36% в рознице и на 15% в опте. Цена за 1 кг в некоторых магазинах превысила 94 рубля.

«Экспорт гречки в этом году существенно выше, чем в прошлом – было экспортировано уже более 100 тыс. тонн, а в прошлом, если не ошибаюсь, порядка 25 тыс. тонн, поэтому была предпринята такая реакция по ограничению экспорта. Это попытка сдержать цены», - сказал Александр Корбут в эфире радио Sputnik.

Он объяснил, что правительство рассчитывает, что при запрете на экспорт больше ресурсов будет оставаться внутри страны, и это сбалансирует спрос и предложение. А производители при этом лишаются возможности дополнительного заработка – экспортного.

Также эксперт рассказал, что в России есть и другие факторы, которые влияют на стоимость гречки. Посевные площади в этом году не уменьшили, а урожай ожидается не меньше, чем в прошлом. Таким образом, отрасль обеспечена всеми необходимыми ресурсами.

«Но необходимо помнить о том, что затраты выросли и у сельхозпроизводителей, потому что дорожают удобрения, металл, они покупают технику и запчасти, которые не дешевеют. И у переработчиков затраты и на перевозку растут, и на различные расходные материалы, на электроэнергию. Рост компенсационный все равно должен произойти», - сказал Корбут.

Он выразил надежду, что дефицита гречки, как в локдаун в этот раз не будет.