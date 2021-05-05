РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Сплошные проверки водителей на трезвость проводят в подмосковном Красногорске в течение дня в среду, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Рейдовые оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель» направлены на предупреждение, пресечение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на безопасность дорожного движения, таких как управление транспортным средством в состоянии опьянения. Рейды проводятся по методике сплошных проверок в местах, которые характеризуются наиболее интенсивным движением и возможной повышенной аварийностью.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Красногорску обращается к участникам дорожного движения: если вы стали свидетелем управления транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону: 8(495)562-22-20», - говорится в сообщении.