РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Арбитражный суд Московской области отказался рассматривать иск управляющей компании ООО «ДЭЗ» к Госжилинспекции региона после того, как представители компании не явились на несколько заседаний, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Арбитраж решил оставить без рассмотрения заявление ООО «ДЭЗ» из Красногорска о признании незаконными действий подмосковной Госжилинспекции. Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина пояснила, что к такому решению привело полное игнорирование судебных заседаний представителями управляющей организации.

ДЭЗ подал заявление в октябре 2020 года. УК требовала вернуть в реестр лицензий Московской области сведения о том, что она управляет многоквартирными домами в Красногорске, и исключить информацию об управлении ими ООО «ЖКХ-Онлайн».

Рассмотрение заявления было назначено на февраль 2021 года, однако представители заявителя в суд не явились. Ситуация повторилась и в марте. После этого Арбитраж пришел к выводу, что исковое заявление нужно оставить без рассмотрения.

«Арбитражно-процессуальное законодательство предусматривает, что сама по себе неявка истца еще не является основанием не рассматривать дело. Данную норму можно применять, только если суд убедился, что интерес заявителя к объекту спора полностью утрачен. В случае с ДЭЗом Арбитраж увидел именно такое отношение», – пояснила Федина.

В определении суда говорится, что красногорская УК надлежащим образом извещалась о месте и времени рассмотрения дела. Однако на обоих заседаниях представители ДЭЗа не присутствовали, ходатайств о рассмотрении в их отсутствие или об отложении судебного разбирательства также не представляли. В результате областной Арбитраж пришел к выводу, что рассмотреть данное дело невозможно.