РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. В городском округе Мытищи полицейские поздравили ветеранов органов внутренних дел с наступающим Днем Победы, сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России «Мытищинское».

Полицейские МУ МВД России «Мытищинское» присоединились к акции «Я помню! Я горжусь!».

В преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне начальник МУ МВД России «Мытищинское» полковник полиции Ренат Халилов и начальник ОРЛС МУ МВД полковник внутренней службы Наталья Филькина совместно с председателем Общественного совета при МУ МВД и председателем совета ветеранов в рамках акции поздравили ветеранов органов внутренних дел — участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла — с Днем Победы.

В этом году 9 мая состоится празднование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.