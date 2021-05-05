РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Подольская спортсменка заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по выездке «Кубок Победы», сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В конноспортивном комплексе Maxima Park в Дмитровском городском округе с 1 по 3 мая прошел финал соревнований по выездке. Представительница Подольска, спортсменка МУ СШОР «Фаворит» Юлиса Красильникова одержала победу в программе «Командный приз. Юноши» в зачете «Юношеский круг».

Спортсменку и ее тренера Ольгу Дубинину поздравили с победой, им пожелали дальнейших успехов в конном спорте.