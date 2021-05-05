РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 мая. Строящуюся школу на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Южный Котельников планируют ввести в эксплуатацию в конце текущего года, сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«В строящейся школе на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Южный завершаются работы по благоустройству прилегающей территории и внутренние отделочные работы, после окончания которых будет осуществлена поставка и сборка оборудования. Это позволит получить заключение о соответствии и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию к концу года», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Далее учреждение начнут готовить к открытию. За последние 30 лет это первая школа, которая строится в Котельниках.

«Контроль за ходом работ осуществляем также совместно с жителями и членами Общественной палаты. На последнем выезде родители смогли посмотреть проводимые работы в пищеблоке, актовом и спортивном залах, учебных классах», - заключил Жигалкин.