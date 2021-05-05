РИАМО - 5 мая. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков наградил Героя Российской Федерации, почетного гражданина Республики Карелия, первого заместителя председателя Мособлдумы Ларису Лазутину высшей наградой республики – орденом «Сампо». Об этом сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Лариса Лазутина родилась в Карелии в Кондопоге, там она окончила среднюю школу № 1, занималась лыжным спортом. В студенческие годы она добилась серьезных успехов в спорте, а в 1984 году вошла в состав сборной СССР по лыжным гонкам.

«У нашей землячки из Кондопоги действительно выдающиеся заслуги. Она прославила нашу Карелию и стала примером для многих ребят, занимающихся лыжами и мечтающих о больших победах», - сказал Артур Парфенчиков.

Лазутина стала пятикратной олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира, двукратной обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам. Также она заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России, заслуженный работник физической культуры Республики Карелия.

Орденом «Сампо» награждают за заслуги перед жителями Карелии в области экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной, муниципальной и общественной деятельности, культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан или за иные особо выдающиеся достижения.