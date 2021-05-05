РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. В городском округе Мытищи установят владельца автомобиля Hyundai, брошенного на Олимпийском проспекте, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь портала пожаловался на автомобили, которые выглядят бесхозными и находятся во дворе по Олимпийскому проспекту почти год.

«Факт нахождения машин подтвердился. Работы по установлению владельца автомашины Hyundai будут выполнены в срок до 7 июня. Владелец автомобиля Renault проживает по указанному адресу, автомобиль не является брошенным и перемещению на специализированный пункт временного хранения не подлежит», - отметил заместитель главы администрации округа Александр Бирюков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями городских округов Московской области и оперативного решения проблем в муниципалитетах.