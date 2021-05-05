РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Жителей подмосковной Балашихи пригласили поучаствовать в патриотической акции «Спасибо» в честь Дня Победы 7 и 8 мая, мероприятия пройдут на двух площадках, сообщается на странице молодежного центра «Мы вместе».

В Балашихе акция «Спасибо» проводится с 2008 года. В ней принимают участие ветераны, школьники, студенты, члены молодежных и общественных организаций и другие. В ходе акции участники зажигают свечи и чтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

В текущем году молодежный центр «Мы вместе» проводит акцию на двух территориях Балашихи. Так, 7 мая мероприятие состоится в 20:00 у памятника «Якорь» на улице Морской в микрорайоне Купавна, а 8 мая - в 20:00 у сквера Победы в микрорайоне Железнодорожный на улице Новой.