РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. В Красногорском филиале Музея Победы 6 мая состоится онлайн-открытие выставки «Нерв армии», приуроченной ко Дню радио и связи, сообщили в пресс-службе музея.

Новая выставка заработает в рамках проекта «Приближение. История в деталях».

Посетители увидят раритет из фондов филиала – самодельное устройство из фондовой коллекции музея – партизанскую антенну 1942 года, которая использовалась для усилителя приема и передачи сигнала.

«Мы не только покажем редкий предмет из наших фондов, но и познакомим посетителей выставки с историей праздника и расскажем о роли связистов в годы Великой Отечественной войны», – сообщила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Начало в 13:00. Выставка будет работать до 21 июня. Адрес музея: Красногорск, улица Народного Ополчения, 15.