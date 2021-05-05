РИАМО - 5 мая. Энергетики завершили реконструкцию подстанции «Лыщево» на 35/10 кВ в городском округе Истра, мощность питающего центра увеличилась в 2,5 раза, сообщает пресс-служба «Россети Московский регион».

За счет этого к электросетям компании стало возможным подключение новых потребителей, что должно положительно сказаться на развитии округа. Надежность электроснабжения выросла для 1 тыс. жителей, 14 социальных объектов и нескольких крестьянско-фермерских хозяйств.

Обновлено открытое распределительное устройство 35 кВ с установкой современного элегазового оборудования. Его основными преимуществами являются надежность, простота в эксплуатации и безопасность для окружающей среды. Взамен двух трансформаторов по 2,3 МВА установлены два новых – по 6,3 МВА каждый. Таким образом, трансформаторная мощность выросла до 12,6 МВА.

Во время реконструкции применялись высокоавтоматизированные технологии. Вторичные системы оборудования релейной защиты и автоматики, телемеханики заменили на современные, цифровые. С их помощью на питающем центре внедрили дистанционные управление и наблюдение за работой электрооборудования.

Примечательно, что абсолютно все электрооборудование на подстанции отечественного производства и отвечает высоким требованиям надежности. В модернизацию объекта «Россети» вложили 144 млн рублей.