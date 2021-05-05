РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. В Щелкове за прошедшие сутки выявили 15 новых случаев Covid-19 , всего в округе с начала пандемии зафиксировали 5 856 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Московской области выявили 601 случай коронавирусной инфекции.

В регионе за все время пандемии подтверждено 253 047 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 5 892 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 207 853 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>