РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Управляющая компания представит варианты новой детской площадки на проспекте Ленина в микрорайоне Красная горка Подольска, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

Недавно состоялась очередная встреча с жителями микрорайона по вопросу замены или ремонта на придомовой территории детской площадки. На встречу пригласили депутата Мособлдумы Павла Максимовича, представителя управляющей компании, а также члена Общественной палаты Подольска Рената Мухамеджанова.

Ранее жители дома №8 на проспекте Ленина обратились на прием с вопросом возможности ремонта или замены детской площадки. В обращении указали, что площадка существует более 10 лет, в 2017 году они направляли просьбу о ремонте в управляющую компанию, но ответа не получили. На встрече выяснили, что за данный земельный участок отвечает управляющая компания. После детального осмотра детской площадки вместе с жителями приняли совместное решение о ее замене.

По предложению представителя УК после майских праздников состоится повторная встреча с жителями, на которой будут представлены варианты проектов детских площадок и ориентировочные сметы.