РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска приступили к проведению профилактических мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В частности, они напоминают родителям, которые собираются приобрести или уже приобрели своим несовершеннолетним детям скутер, мопед или квадроцикл, об опасности, которая подстерегает детей на дорогах.

Так, у юных участников дорожного движения должно быть водительское удостоверение, навыки управления транспортным средством. Обязательно необходимо использовать шлем и защитную экипировку при езде на мопеде. Важно помнить о том, что цена небрежного отношения к безопасности дорожного движения - жизнь.