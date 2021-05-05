РИАМО - 5 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева создан портал о детском отдыхе и оздоровлении в Подмосковье, с момента запуска ресурс посетили 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье проживают 720 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, больше половины из них планируется охватить летним оздоровительным отдыхом.

В областной реестр входят 87 загородных оздоровительных организаций. Летом в лагерях предусмотрены 4 смены, первая начнется в период с 27 мая по 1 июня.

Согласно решению президента России Владимира Путина, родители, которые отправят детей в лагерь и оплатят путевку онлайн банковской картой «Мир», могут получить кешбэк в размере 50% от стоимости путевки.

Кешбэк выплачивается, если период проживания ребенка в лагере составит не менее одной смены. Минимальная стоимость путевки не ограничена, возврат части средств будет произведен на карту «Мир» в течение 5 дней.

Программу кешбэка на услуги детских лагерей планируют запустить 20 мая, она будет действовать до конца 2021 года. На покупку путевок до 20 мая действие программы не распространяется.

Первая смена в детских лагерях Подмосковья начнется 27 мая>>