РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. Союз промышленников и предпринимателей городского округа Мытищи присоединился к движению общественной поддержки «Мы Мытищи», сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В рамках круглого стола, который прошел на Метровагонмаше, собрались руководители всех крупных предприятий округа.

Лидеры движения Вячеслав Фомичев, Михаил Мурзаков и Денис Перепелицын поддержали социальные инициативы представителей трудовых коллективов мытищинских предприятий, направленные на развитие и благоустройство города.

Движение «Мы Мытищи» — это общий проект всех жителей городского округа, на электронной площадке которого горожане продолжают выдвигать важные для каждого микрорайона социальные инициативы по улучшению качества жизни в муниципалитете.