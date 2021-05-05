РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Жители подмосковного Подольска могут воспользоваться услугами Федеральной налоговой службы (ФНС) России на портале госуслуг, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в Подольске.

Через портал пользователи могут зайти в личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, узнать свой ИНН и так далее.

Чтобы получать электронные услуги ФНС в полном объеме, нужно получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» на сайте ФНС России или пройти регистрацию и авторизацию на портале госуслуг.

Подать декларацию в налоговую инспекцию в электронном виде можно через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, подписав ее усиленной неквалифицированной электронной подписью. Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно бесплатно в личном кабинете в разделе «Профиль»/Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

Авторизованные пользователи портала госуслуг также могут направить налоговую декларацию в электронном виде в разделе «Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц», имея квалифицированную электронную подпись, которую можно получить в аккредитованных при Минкомсвязи России удостоверяющих центрах. Для ее получения необходимо личное присутствие, паспорт гражданина РФ, а также СНИЛС.