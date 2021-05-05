РИАМО - 5 мая. Загрязнения воздуха после пожара не выявили в районе гостиницы «Вечный зов», исследования проб воздуха проводились в аккредитованной лаборатории, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

По итогам исследований превышений диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола, формальдегида и бензина не обнаружено.

Пробы были отобраны на границе территории жилого дома по адресу: улица 6-я Кожуховская, дом 24 и детского отделения ГБОУ «Школа 2129» по адресу: улица 5-я Кожуховская, дом 31.

На текущий момент ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле надзорного ведомства по Москве.

Возгорание в отеле «Вечный зов», который располагается на 6-й Кожуховской улице, произошло ночью 4 мая. На момент пожара в гостинице находились свыше 300 человек. Пострадавших, среди которых также оказались дети, доставили в больницы. В результате происшествия погибли два человека.

Приоритетная версия трагедии – короткое замыкание в связи с ненадлежащей эксплуатацией здания отеля.

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