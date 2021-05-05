РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В канун празднования Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне пройдут международные некоммерческие показы художественного военно-исторического фильма «Подольские курсанты», сообщается в группе «Ассоциация «Народный проект» в соцсети «ВКонтакте».

Тема фильма особенно актуальна сейчас, когда участились попытки фальсификации и искажения истории Великой Отечественной войны.

«Фильм снимался непосредственно на месте боев и несет в себе память земли, задуман как исторически достоверная лента. Это художественный рассказ о реальных событиях и боях, настоящих историях героев – Подольских курсантов и их командиров. Воссоздавая историческую правду, фильм заставляет зрителя задуматься над очень важными вопросами. Что сделало молодых ребят такими смелыми? Почему они не согнулись и не испугались под массированным фашистским огнем? Как сложился тот внутренний духовный стержень, который держал их на позициях? Как бы я поступил на их месте?» – сказал продюсер и соавтор сценария Игорь Угольников.

Он отметил, что очень важно рассказать всему миру, особенно молодежи, не только о правде войны, но и о крепости духа российского народа.

Из-за пандемии коронавируса во многих странах фильм покажут онлайн. В Азербайджане – 5 мая, в Северной Македонии – 6 мая, в Сингапуре – 7 мая, Шри Ланке, Германии – 8 мая, Армении, Аргентине Кипре, Греции – 9 мая.

В некоторых странах организуют оффлайн-показы в кинотеатрах или в Русских домах за рубежом (представительствах Россотрудничества). Например, в Республике Молдова фильм покажут 5 мая, в Аргентине фильм планируют показать 9 мая в рамках Ежегодного цикла кино «Неделя моря» в Мар-дель-Плате, в Болгарии – 10 мая в большом зале РКИЦ в рамках Киномарафона ко Дню Победы, в Люксембурге и Китае – в специально арендованных для показа кинотеатрах, в Танзании – 13 мая в Русском Доме в дар эс Саламе (Российский центр науки и культуры в Танзании). Показ во Франции пройдет 9 мая в Русском доме науки и культуры в Париже. К кинопоказу подключились также Сербия, Словакия, Лаос, Туркменистан и Израиль.

Организаторами показов выступили Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Студия «ВоенФильм» и АНО «9 Мая» при поддержке фонда «Русский мир».