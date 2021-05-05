РИАМО - 5 мая. За два года акции «Москва - с заботой об истории» были собраны тысячи бесценных вещей, личных фотографий и документов военных лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москвичи приносят их в МФЦ, передают в Главархив, а увидеть их можно в виртуальном музее проекта. Это живые истории реальных людей и поэтому трогают за душу», - сообщил мэр на своей странице «ВКонтакте».

Градоначальник привел в пример две истории. Так, москвича Владимира Шишкова призвали на фронт в декабре 1942 года. Уже в январе он пропал без вести. Его письма к брату принесла жена брата Ольга. Таким образом, она захотела увековечить память о своем родственнике.

Юрий Григорьевич Птица был на войне с первых дней, дважды ранен, захвачен в плен и бежал. Он дошел до Берлина и удостоен множества наград и орденов. Его родственница Елена Зайцева передала в архив его фото и письма.

Свыше 8 тыс. консультаций для ветеранов провели в центрах госуслуг за два года работы проекта «Москва — с заботой о ветеранах». Было получено более 24 тыс. звонков и оказано более чем 4 тыс. услуг по предоставлению льгот и субсидий для участников проекта.

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