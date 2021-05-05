РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мая. В рамках кампании «Мобильная Безопасность» в автогородке парка «Елочки» инспектор по пропаганде Домодедовской Госавтоинспекции Ксения Белова провела практические занятия по ПДД с воспитанниками детского морского центра «Альбатрос», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В занятии использовались веломобили, самокаты и электрические машины. Ребята разбирали значения дорожных знаков и правила безопасного поведения на дороге в весенне-летний период.

В рамках мероприятия для юных участников провели профилактические беседы, также им вручили памятки дорожной безопасности.