РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В связи с наступлением теплой погоды внимание жителей Подольска обращают на необходимость предупреждения выпадения малолетних детей из окон многоквартирных домов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Не стоит оставлять окна открытыми, следует использовать верхние форточки или вертикальный режим проветривания. Важно помнить о том, что москитная сетка не выдерживает веса малолетнего ребенка.

Горожанам рекомендуется использовать специальные замки или решетки на окнах, блокировать их так, чтобы ребенок не смог открыть. Необходимо убрать стулья, кроватки, другие предметы мебели от окна, так как малыш может легко вскарабкаться на подоконник. Важно также не оставлять ребенка в квартире без присмотра.