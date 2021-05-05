РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. В Подольском краеведческом музее до 11 мая пройдет выставка «Как хорошо на свете без войны», на которой можно узнать истории боевого пути подольчан, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

На поля сражений Великой Отечественной войны ушло более 30 тыс. подольчан, не вернулось 17 тыс. Среди тех, кто прошел всю войну до Победы, были подольчане, чьи фотографии, документы и личные вещи представлены на выставке «Как хорошо на свете без войны», которая открылась в музее 4 мая. Выставка рассказывает истории их боевого пути и жизни в мирное послевоенное время, к которой они шли долгие четыре года.

Представлены материалы из фондов музея участников Великой Отечественной войны: Героя Советского Союза Б.П. Чистова, Я.П. Киселева, Н.Ф. Кюнга, П.Г. Солнцева, Н.И. Маштакова, В.В. Гемпеля, М.В. Ануровой, А.П. Воробьева, М.И. Шуйдина, С.Е. Бизяева, Н.И. Антонова, Л.И. Черенкова, А.И. Чалова.