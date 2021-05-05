РИАМО - 5 мая. Почти 700 автомобилей без номеров эвакуировали с московских парковок на спецстоянки с начала текущего года, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Чаще всего такие автомобили горожане оставляли на уличных парковках и в оживленных местах.



С начала года на спецястоянки доставили 120 BMW, 100 Mercedes-Benz, 51 Kia, 46 Hyundai, 45 Toyota, 20 Porsche, 11 Lexus и даже один Aston Martin и Maserati.

При обнаружении автомобиля без номеров нужно сообщить в ГИБДД (102 или 112) или в МАДИ по номеру: +7 (495) 540-76-56.

Что делать, если автомобиль эвакуировали в Москве и Подмосковье>>