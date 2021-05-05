РИАМО - 5 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти полуторогодовалого мальчика после падения во время прогулки в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Известно, что в начале апреля этого года ребенок гулял вместе с родственниками на северо-востоке Москвы. Во время прогулки ребенок упал и получил тупую травму живота. После этого его доставили в одну из столичных больниц. Несмотря на помощь, которую малышу оказали медики, ребенок скончался 4 мая.

«После получения необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза», – сказала Иванова.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.