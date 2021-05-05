РИАМО - 5 мая. В одном из торговых центров на севере Москвы участковый задержал вооруженного хулигана, а после доставил его в отдел полиции, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Лейтенант полиции Дмитрий Ларин прибыл в ТЦ, чтобы решить спор между арендаторами площадей. В это время к нему обратилась покупательница, которая сообщила о конфликте в фойе.

«Участковый немедленно направился к месту происшествия, где увидел мужчину с пистолетом в руках. <...> Применив физическую силу, он обезоружил правонарушителя, после чего доставил его в отдел полиции», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что решительность полицейского помогла избежать жертв среди персонала и гостей ТЦ. Они поблагодарили участкового за отвагу и профессионализм. Полицейский представлен к государственной награде.

Задержанным оказался безработный местный житель. Из-за того, что у мужчины не оказалось при себе документов на право ношения пистолета, в отношении него составили протокол.

Дополнительно действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.