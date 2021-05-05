РИАМО - 5 мая. В одном из торговых центров на севере Москвы участковый задержал вооруженного хулигана, а после доставил его в отдел полиции, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Лейтенант полиции Дмитрий Ларин прибыл в ТЦ, чтобы решить спор между арендаторами площадей. В это время к нему обратилась покупательница, которая сообщила о конфликте в фойе.
Она добавила, что решительность полицейского помогла избежать жертв среди персонала и гостей ТЦ. Они поблагодарили участкового за отвагу и профессионализм. Полицейский представлен к государственной награде.
Задержанным оказался безработный местный житель. Из-за того, что у мужчины не оказалось при себе документов на право ношения пистолета, в отношении него составили протокол.
Дополнительно действия мужчины были квалифицированы как хулиганство. Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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