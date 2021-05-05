РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. Почти 250 жителей подмосковного Красногорска отдали голоса за благоустройство пешеходной зоны в деревне Сабурово в 2022 году, эта территория лидирует в настоящий момент в онлайн-голосовании, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«Продолжается онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». От нашего округа на голосование заявлены пять территорий. На сегодня лидирует проект пешеходной зоны в Сабурове: за него проголосовали уже 248 человек. Голосование продлится до 30 мая. Призываю всех обязательно присоединиться», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что жители Красногорска также могут отдать голоса за благоустройство площади Оптиков, территории у прудов в деревнях Ивановское и Поздняково, прибрежной зоны речки Нахабинки в районе улицы Красноармейской в поселке Нахабино.

Для того, чтобы проголосовать, нужно пройти на сайт, выбрать свой муниципалитет и территорию, которую нужно благоустроить, авторизоваться по номеру телефона или через портал госуслуг.

«Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2022 году», - заключил Спасский.