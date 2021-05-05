РИАМО - 5 мая. В этом году при выборе места отдыха стоит ориентироваться на разрешения российского оперштаба по коронавирусу, сообщил председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

«В эпоху коронавируса возможности у нас ограничены, большинство стран закрыты не просто со стороны России, а сами страны не принимают иностранных туристов. Думаю, этот год пройдет под общим лозунгом не только в России, но и во всем мире, что большинство граждан отдаст приоритет отдыху на «домашних» курортах», – сказал Роман Бобылев в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что людям, которые хотят поехать за рубеж, стоит помнить о правилах санитарной безопасности и гигиены, чтобы не привезти инфекцию в Россию. На территории отеля за это отвечает обычно сама организация.

При выборе мест на территории России эксперт советовал ориентироваться на рекомендации оперштаба, Роспотребнадзора, Минздрава и других профильных ведомств.

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