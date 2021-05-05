РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 мая. Щелковские активисты «Молодой Гвардии» вместе с депутатом Мособлдумы Владимиром Шапкиным привели в порядок территорию под окнами у ветерана Великой Отечественной войны на улице Ленина в Чкаловском, они убрали мусор и прошлогоднюю листву, посадили цветы, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

«Вместе с молодогвардейцами провели акцию «Палисадник Победы» под окнами ветерана Великой Отечественной войны Петра Кузьмича Шелохаева. Этот выдающийся, мужественный человек прошел пять войн. Петр Кузьмич защищал интересы Родины в Китае, Северной Корее, Африке. Крепкого здоровья и благополучия ветерану. Вечная благодарность защитникам нашего Отечества. Огромное спасибо волонтерам за поддержку и неравнодушие», — сказал Шапкин.

Ко Дню Победы волонтеры вместе с депутатами планируют посетить всех участников Великой Отечественной войны с подарками и поздравлениями.