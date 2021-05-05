РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Следственными органами проводится проверка по факту смерти 76-летнего мужчины на платформе Заря в Балашихе, ему стало плохо, он упал на железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом и погиб, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным установлено, что 5 мая около 10:00 мужчине 1945 года рождения, находившемуся на платформе Заря, в какой-то момент стало плохо, он не удержался и упал на ж/д пути перед приближающимся электропоездом сообщением «Крутое - Москва», в результате чего скончался до прибытия скорой помощи», - сказали в пресс-службе.

На место происшествия выехала следственная группа из числа сотрудников Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Проводится осмотр места происшествия, подвижного состава, опрос очевидцев, назначены экспертизы и иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.