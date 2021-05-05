РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. Следственными органами проводится проверка по факту смерти 76-летнего мужчины на платформе Заря в Балашихе, ему стало плохо, он упал на железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом и погиб, сообщили «РИАМО в Балашихе» в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
На место происшествия выехала следственная группа из числа сотрудников Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Проводится осмотр места происшествия, подвижного состава, опрос очевидцев, назначены экспертизы и иные проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин происшествия.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии