РИАМО - 5 мая. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 16 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Воскресенске, Зарайске, Звездном городке, Лосино-Петровском, Лотошине, Молодежном, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах, Талдоме, Шатуре, Шаховской и Электрогорске.

По одному случаю Covid-19 зафиксировали в Дубне, Клину, Краснознаменске, Лобне, Лыткарине, Протвине, Фрязине и Черноголовке.

По два случая коронавирусной инфекции выявили в Дмитрове, Кашире, Луховицах и Павловском Посаде, по три – в Коломне, Котельниках и Ступине, по четыре – в Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Серпухове и Электростали, по пять – в Жуковском, Можайске и Солнечногорске, по шесть – в Наро-Фоминске и Реутове, семь – в Истре, по восемь – в Долгопрудном и Егорьевске, по девять – в Богородском округе, Дзержинском и Химках.

13 случаев коронавируса было зафиксировано за сутки в Рузе, по 15 – в Домодедове, Чехове и Щелкове, 16 – в Красногорске, 17 – в Ивантеевке, 18 – в Пушкине, 20 – в Ленинском округе, 28 – в Подольске, 29 – в Раменском, 36 – в Мытищах, 46 – в Люберцах.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Королев – 54, Одинцово – 79 и Балашиха – 82.

С начали пандемии в Московской области выявили 253 047 случаев заболевания. Скончались 5892 человека, выздоровели и выписались 207 853 пациента.

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