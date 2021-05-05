РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мая. Руководство Подольского родильного дома поздравило с профессиональным праздником акушерок и пожелало им здоровья и успехов, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

В среду отмечается Международный день акушерок. Подольский роддом сердечно поздравляет сотрудниц с профессиональным праздником. Они совершают настоящее чудо – помогают прийти в этот мир новым людям.

«Пускай доброта ваших рук и тепло ваших сердец передается каждому младенцу, которого вы встречаете в этом мире! Благодарим за ваш бесценный труд и желаем здоровья и преуспевания во всем», – говорится в тексте поздравления.