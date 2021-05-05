РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. В городском округе Мытищи до 30 сентября отремонтируют дорогу возле ж/д платформы Строитель на улице Пушкина, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница округа пожаловалась на портале на плохое состояние дороги у платформы Строитель со стороны улицы Силикатной.

Сообщение зарегистрировали в системе. Исполнителем назначили администрацию Мытищ. Срок решения проблемы - 30 сентября 2021 года.

«Работы по ремонту тротуара на дороге улицы Пушкина включены в производственную программу ремонта на 2021 год со сроком выполнения работ до 30 сентября», - отметил заместитель главы администрации округа Александр Бирюков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями городских округов Московской области и оперативного решения проблем на местах.