РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мая. До 30 июля ликвидируют ямы на асфальтовом покрытии по улице Кадомцева в городском округе Мытищи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь портала сообщил, что с внешней стороны дома №4 по улице Кадомцева вдоль автомобильного проезда на обочине возникли провалы асфальтового покрытия и бордюрного камня.

Ямы, указанные в обращении, зарегистрированы в программе СКПДИ и приняты в работу. Исполнителем назначили администрацию Мытищ. Мероприятия на дворовой территории будут завершены в срок до 30 июля.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.