РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 мая. В подмосковном Красногорске за последние сутки выявили 16 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в Мособлштабе по ситуации с пандемией.

С начала пандемии в Красногорске выявили 16 647 случаев инфицирования, из них 16 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за сутки выявили 601 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 253 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 892 человека. Выздоровели и выписались 207 853 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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