РИАМО - 5 мая. Визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит выдачу виз, сообщает ТАСС.

Об этом заявили в генконсульстве. Там уточнили, что возобновляется деятельность официального визового центра Испании в российской столице по выдаче Шенгенских виз (категория C).

При этом заявители не смогут въехать в Испанию или другие государства Евросоюза, пока на их территории действуют ограничения в связи в коронавирусом.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщали, что россияне смогут летать в Испанию в конце лета или начале осени.

Из-за пандемии туристический поток из России в Испанию упал более чем на 90%.

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