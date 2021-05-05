РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 мая. В Балашихе за минувшие сутки выявили 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в округе зафиксировали 9 818 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

601 случаЙ заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 253 047 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 5 892 человекА. Выздоровели и выписались 207 853 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>